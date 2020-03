Wtorek 24 marca 2020 Proces N5P pozwala upakować o 87% więcej tranzystorów na 1mm²

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:59 Pracownicy WikiChip podają, że upakowanie tranzystorów w litografii N5P będzie nawet wyższe niż zakładał to koncern TSMC. Nowy proces, który swój rynkowy debiut będzie mieć w tym roku pozwoli na tej samej powierzchni umieścić aż o 87% więcej tranzystorów niż w przypadku technologii N7 (7nm DUV). Sam producent w swoich materiałach dla klientów podaje nieco mniejszą wartość, a mianowicie 84%. Oznacza to, że na 1mm² w technologii N5P będzie można umieścić aż 171,3 miliona tranzystorów. Dla porównania w przypadku N7 współczynnik ten wynosi 91,2 miliona tranzystorów, a w 16nm było to „zaledwie” 28,88 miliona.



To się nazywa postęp. Pierwszym układem produkowanym w nowej litografii będzie Apple A14.







