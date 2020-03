Wtorek 24 marca 2020 Doładowanie konta Orange za darmo? Prawda czy fałsz?

Autor: materiały partnera | 05:21 Możliwość darmowego doładowania konta to atrakcyjna propozycja – niezależnie, czy chodzi o saldo konta bankowego, czy operatora usług telekomunikacyjnych. W sieci często można spotkać obietnice darmowych doładowań, które oferowane są zazwyczaj przez nieznane firmy lub witryny internetowe. Czy można im zaufać?



Co rozumiemy jako darmowe doładowania konta Orange? Nie chodzi o to, że możesz dostać doładowanie o określonej kwocie za darmo. Takie praktyki są niemożliwe, a większości przypadków służy próbie wyłudzenia danych osobowych. Przedstawimy jednak sposób pozwalający na doładowanie konta Orange bez prowizji, przy pomocy błyskawicznych narzędzi internetowych (w tym DoladujTelefon.pl/orange). Zapraszamy do lektury!



Czy darmowe doładowania stanu konta Orange są bezpieczne?



Tak. Pośrednik doładowań nie przeprowadza transakcji pieniężnych, które realizowane są za sprawą innego pośrednika płatności i banku. Nigdzie więc nie podajesz swoich danych do logowania, tylko trafiasz bezpośrednio na stronę oddziału bankowego. Tam w szybki i prosty sposób sfinalizujesz transakcję przelewem, który natychmiast jest księgowany.



Co z danymi osobowymi? Często można usłyszeć zdanie, że jeśli coś jest za darmo, to tak naprawdę, to Ty jesteś produktem. To oczywiście nieprawda. Handel danymi osobowymi to obecnie bardzo skomplikowana i coraz mniej opłacalna procedura, gdyż legalne pozyskanie leadów jest trudne, czasochłonne i drogie. Dodatkowo, po serii spam-wiadomości, klienci prawdopodobnie nie będą chcieli więcej korzystać z takich usług.



W przypadku DoladujTelefon.pl podajesz jedynie podstawowe informacje, niezbędne do realizacji usługi. Nie masz nawet możliwości odznaczenia pola dotyczącego przekazywania danych kontaktowych i przetwarzania ich w celach marketingowych. Masz zatem pewność, że nie zostaną one odsprzedane do call center i innych firm. Są one także przechowywane na serwerze jedynie do czasu zakończenia operacji. Nie ma więc możliwości, by trafiły w ręce potencjalnych hakerów.



W jaki sposób pośrednik zarabia na darmowych usługach?



Jest to często zadawane pytanie wśród klientów, którzy chcą mieć pewność, że ich dane i środki są bezpieczne. Otóż pośrednicy zarabiają w tym wypadku za sprawą programów partnerskich na podstawie umów z operatorami. Zasada działania jest niezwykle prosta.

Pośrednik dostarcza więcej możliwości zakupu doładowań, dzięki czemu operator sprzedaje więcej usług. Skoro dzięki usługom zewnętrznego podmiotu dociera do większej liczby klientów, operator oddaje pewien procent zysków lub rozlicza pracę pośrednika na podstawie ilości transakcji.



Jak widać, jest to uczciwa forma współpracy. Operator i pośrednik zarabiają, a użytkownicy mogą cieszyć się darmowym doładowaniem konta bez prowizji. Jak zatem brzmi odpowiedź na pytanie: czy darmowe doładowanie konta Orange jest możliwe? Tak. Jest to usługa, którą każdy użytkownik Orange ma na wyciągnięcie ręki.



