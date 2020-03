Wtorek 24 marca 2020 Targi Computex przeniesione na wrzesień

Autor: Wedelek | 19:00 Pandemia wirusa COVID19 (koronawirus) zmusiła organizatorów targów COMPUTEX 2020 do zmiany planów. Odbywająca się w czerwcu w Taipei impreza została w tym roku przełożona na późniejszy okres, a konkretnie na 28-30 września 2020. Organizatorzy mają nadzieję, że do tego czasu uda się opanować sytuację na całym świecie i wszystko wróci do normy. Od jakiegoś czasu mówi się, że w Azji udało się ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa, co zdają się potwierdzać raporty WHO. COMPUTEX to oczywiście nie jedyna impreza, która ucierpiała z powodu pandemii. Wcześniej zrezygnowano z targów MWC w Barcelonie i amerykańskich E3 oraz CES, a nasze rodzime IEM musiały się odbyć bez obecności publiczności.



