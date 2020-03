Wtorek 24 marca 2020 Xe w Tiger Lake wydajniejszy od Vegi w APU z serii Ryzen

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 19:02 (1) Kilka godzin temu do sieci trafił wynik testu przeprowadzonego w 3DMarku z wykorzystaniem mobilnego procesora Intela z rodziny Tiger Lake. Mowa o czterordzeniowym i ośmiowątkowym procesorze o TDP 15W-28W, który pracował z częstotliwością 2,7GHz (do 2,8GHz – TURBO prawdopodobnie zostało wyłączone). Omawiany procesor otrzymał również IGP na bazie architektury Gen 12 (Xe), najprawdopodobniej z 96 jednostkami EU. Dokładnie taka sama ilość trafi do układu DG1. Tak zbudowany chip pokonał w teście graficznym 35W Ryzena 9 4900HS z IGP na bazie architektury Vega z 8 blokami CU - 512SP, wyprzedzając go o około 10%.



Co prawda 8-rdzeniowy i 16-wątkowy CPU AMD z 12MB pamięci podręcznej (4 MB L2 + 8 MB L3) i zegarem 3.0GHz (do 4,3GHz z Turbo) pracował z innymi pamięciami, ale i tak Intelowi należą się pochwały. Zwłaszcza, że wersja produkcyjna może radzić sobie jeszcze lepiej. Dla porządku dodam, że laptop z CPU Intela pracował z pamięciami LPDDRX, a w przypadku APU AMD były to LPDDR4 3200MHz.







@all (autor: rookie | data: 24/03/20 | godz.: 20:01 )

Skąd oni wytrzasneli rzekomo top APU Ryzena z 512sp skoro 2400g ma 704sp??



