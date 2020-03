Czwartek 26 marca 2020 xCloud wkrótce dostępny również na PCtach

Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 05:01 (1) Microsoft od dłuższego czasu pracuje nad własną technologią streamingu gier o nazwie xCloud. Usługa ta jest już nawet dostępna dla wybranych testerów posiadających urządzenia z systemem Android i iOS, a do końca roku ma się odbyć jej rynkowy debiut. Nim to nastąpi gigant z Redmond udostępni graczom korzystającym z komputerów PC dostęp do publicznej bety, która jeśli wierzyć słowom redaktorów The Verge powinna ruszyć już niebawem. Aktualnie mają trwać wewnętrzne testy usługi, przy czym pracownicy Microsoftu korzystają z aplikacji, która potrafi strumieniować obraz w maksymalnie 720p.



Dostępna w ramach publicznej bety nowa wersja aplikacji Xbox Streaming ma bez problemu strumieniować obraz w jakości 1080p z serwerów xCloud, jak również pozwalać na lokalne strumieniowanie gier z konsoli Xbox One. Tu warto zaznaczyć, że ta druga opcja jest już od dłuższego czasu dostępna. Niestety aby korzystać z xClouda będzie wymagany pad od Xboxa, a mysz i klawiatura nie będą obsługiwane.



jeszcze chwila, a Xboxy dostaną tryb desktopu, (autor: Qjanusz | data: 26/03/20 | godz.: 08:51 )

w którym będzie można korzystać z pulpitu Win10, Office itp...



