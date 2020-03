Poniedziałek 30 marca 2020 Nie masz jak zdalnie pracować? Potrzebujesz odpowiednich narzędzi do domowego biura! Ms Office i Windows 10 już od €8.67

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany | 07:09 Pod koniec stycznia Europę zaatakował rozprzestrzeniający się po całym świecie wirus COVID-19. Praktycznie z dnia na dzień duża ilość osób została nim zainfekowana, co z automatu uziemiło je w domach. Problem ten dotknął pracowników małych firm jak i wielkich koncernów pokroju Google, Microsoftu, Twittera, Hitachi, Apple, Amazona, Chevronq, Salesforce, czy Spotify, wymuszając na nich niezwłoczne wprowadzenie nowych procedur przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W praktyce oznacza to, że coraz więcej osób musi pracować zdalnie z własnego domu, a tzw. Home Office stał się globalnym trendem.







Jednym to pasuje, bo pracując z domu czują się bezpieczniej, a przy tym ponoszą niższe koszty, podczas gdy inni realnie tracą w ten sposób pieniądze, np. prowadząc biznes związany z usługami gastronomicznymi.



Mamy oczywiście nadzieje, że Wy, drodzy czytelnicy, zaliczacie się do tej pierwszej grupy. Zakładając, że tak właśnie jest, to z pewnością zastanawiacie się w jaki sposób pracować w domu by Wasza efektywność była co najmniej tak wysoka jak gdybyście pracowali w tradycyjnym biurze. Przede wszystkim musicie przestrzegać kilku reguł. Najważniejsza z nich mówi, że należy wyznaczyć sobie ścisłe godziny w których pracujecie i w których odpoczywacie. Przykładowo zaczynacie pracę o 8:00 rano, a o 15:00 zamykacie firmowego laptopa i już do obowiązków służbowych nie wracacie. Ponadto należy wydzielić sobie w domu przestrzeń biurową i wyraźnie oddzielić ją od wypoczynkowej. Tutaj przyda się wygodne krzesło i biurko, żeby nie zaczęły Was boleć plecy. Nie obejdzie się też bez odpowiedniego sprzętu. Czasami zadba o niego pracodawca, ale równie często pracując w domu korzysta się z osobistego komputera. Niestety w wielu przypadkach jest on pozbawiony odpowiedniego oprogramowania, co na szczęście w dzisiejszych czasach można łatwo rozwiązać. Zwłaszcza, jeśli wykonujecie typowo biurową pracę.





Najważniejsze oprogramowanie dla Home Office: Microsoft Office 2019 lub Office 2016





Office 2019 to najnowsza wersja pakietu biurowego od Microsoftu, która oferuje wszystkie wprowadzone do tej pory do Office 365 Pro Plus funkcje. To doskonały wybór dla każdego, kto musi pracować zdalnie nad dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi czy prezentacjami. W praktyce to oprogramowanie przyda się w zasadzie niemal każdemu, bez względu na wykonywaną profesję. Office 2019 to bardzo elastyczny pakiet, który może się pochwalić między innymi zaawansowanymi funkcjami rysowania i odręcznego pisania, nowymi możliwościami analizy danych w Excelu, a także efektami Morph i Zoom w PowerPoint. W porównaniu do Office 365 kupujemy go raz, wydając na ten cel około 149 USD i nie musimy ponosić żadnych dodatkowych opłat abonamentowych.



Oczywiście można też znaleźć znacznie tańszą opcję zakupu. Przykładowo w sklepie keysworlds.com możemy kupić klucz do Office 2019 tańszy o 38%-50%, a jeśli dodatkowo skorzystamy z kodu promocyjnego Emkeys50 uprawniającego do kolejnej, 50% zniżki, to za oprogramowanie zapłacimy w sumie jedyne €29.50/$35.50.



 Office 2019 Professional Plus (1PC): €29.50 €58.99



Trzeba przy tym pamiętać, że Office 2019 nie jest zgodny ze starszymi wydaniami systemu Windows. Dlatego też jeśli zdecydujecie się na jego zakup, to musicie też być posiadaczami Windowsa 10. Jeśli jeszcze go nie macie, to w tym samym sklepie można nabyć zestawy Windows + Office. Przy ich zakupie również możecie skorzystać z kodu Emkeys50. W tej chwili dostępne są dwa zestawy objęte opisywaną promocją. Są to:



 Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro: €35.00 €69.99

 Windows 10 Home + Office 2019 Pro: €36.00 €61.99



Nic nie stoi też na przeszkodzie by zamiast kupować Windowsa 10 i Office 2019 zdecydować się na starszą wersję tego pakietu, czyli Office 2016. Jest to znacznie tańsza alternatywa, która co prawda jest pozbawiona kilku przydatnych nowości, ale do pracy biurowej w większości przypadkach nada się równie dobrze, co nowsza odmiana. W tym przypadku również warto zainteresować się ofertą keysworlds.com, a żeby obniżyć już i tak bardzo korzystną cenę wynoszącą €32.99 wystarczy przy finalizacji transakcji wpisać kod Em16keys40. Obniży on koszt zakupu o kolejne 40%.



 Office 2016 Professional Plus (1PC): €19.79 €32.99





Najnowsze „okienka” Microsoftu, czyli Windows 10



Jak już zapewne zdążyliście się domyślić keysworlds.com ma też w swojej ofercie Windowsa 10, do którego klucz możecie kupić za marne €13,66. Co więcej w tym przypadku również można dokonać radykalnej, bo aż 38% obniżki ceny. Wystarczy jedynie skorzystać z kodu Emkeys38. Jeśli chodzi o sam system Windows 10, to nie trzeba go chyba nikomu na TPC przedstawiać. Ograniczymy się więc w tym momencie jedynie do przedstawienia Wam aktualnych ofert jakie możecie znaleźć w keysworlds.com:



 Windows 10 Professional (1PC): €8.67 €13.66

 Windows 10 Home (1PC) : €9.29 €14.99

 Windows 10 Pro Professional (2 PC) : €14.24 €22.99

 Windows 10 Professional + Office 2016 Pro: €24.17 €38.99

 Windows 10 Home + Office 2016 Pro: €23.55 €37.99





Łatwy zakup, szybka płatność



Sklep Keysworlds oferuje nie tylko szeroki wachlarz opcji w niskich cenach, ale i rozbudowany system posprzedażowy, gwarantujący 100% satysfakcji klienta. Do Waszej dyspozycji jest między innymi całodobowe biuro obsługa klienta dostępne pod adresem service@keysworlds.com. Sam zakup jest realizowany przez automat, a nabyty klucz trafia na skrzynkę pocztową niemal natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Sklep oferuje przy tym wygodne i bezpieczne sposoby płatności obejmujące PayPala, przelew bankowy, oraz płatność kartą kredytową lub debetową.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.