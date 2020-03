Czwartek 26 marca 2020 Specyfikacja techniczna mobilnego Core i9-10880H

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:15 (2) Oficjalna premiera mobilnych procesorów z rodziny Comet Lake wciąż jest przed nami, ale już teraz znamy specyfikację niemal wszystkich kluczowych chipów Intela. Niedawno w sieci pojawiła się specyfikacja modelu Core i9-10880H, a więc bezpośredniego następcy i9-9980H. Nowy CPU będzie wyposażony osiem rdzeni x86 z obsługą szesnastu wątków, wspieranych przez 16MB pamięci podręcznej L3. Całość będzie wytwarzana w litografii 14nm, a pod względem samej architektury mamy do czynienia z nieco zmodyfikowanym Coffee Lake. Tym samym model Core i9-10880H będzie wyprzedzał swojego poprzednika głównie dzięki wyższemu zegarowi bazowemu.



Ten mimo TDP na poziomie 45W potrafi zostać podniesiony nawet do 5GHz, a więc mówimy o wartości wyższej o 200MHz w stosunku do i9-9980H. Zegar bazowy to natomiast 2.3 GHz.



Osoby poszukujące jeszcze wyższej wydajności będą mogły nabyć laptopa z Core i9-10980HK, który będzie mieć bliźniaczą specyfikację, ale wyższy zegar. Mowa tu o bazowym taktowaniu 3,1GHz i TURBO na poziomie 5,27GHz.









K O M E N T A R Z E

... (autor: pwil2 | data: 26/03/20 | godz.: 12:33 )

Polecam popracować chwilę z 8250U bez podniesionego limitu ponad 15W. Chwila wydajności @44W i bolesny zjazd na 2.2GHz...



@all (autor: rookie | data: 26/03/20 | godz.: 13:54 )

Wszyscy czekamy na nowości ZEN3, +15%ipc, usb4.... A u niebieskich posucha....



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.