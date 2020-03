Czwartek 26 marca 2020 Microsoft wstrzymuje dodawanie nowych funkcji do Windowsa

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:31 (6) Epidemia koronawirusa i związane z nią utrudnienia wymusiły na Microsofcie zmniejszenia tempa pracy nad rozwojem systemu Windows w wyniku czego od maja zostanie wcielona w życie nowa polityka aktualizacji. W jej ramach zostanie wstrzymana publikacja poprawek wprowadzających nowe funkcje, oznaczanych przez producenta jako C i D. Nazwy te związane są z poszczególnymi tygodniami miesiąca w których kolejne zmiany są wprowadzane do obiegu – kolejno w trzecim i czwartym tygodniu. Na czas walki z wirusem Microsoft będzie publikować jedynie poprawki z kategorii A i B, do których zaliczają się łatki bezpieczeństwa i kluczowe zmiany w kodzie systemu, wpływające na jego poprawną pracę.



Ponieważ nowa polityka wejdzie w życie dopiero w maju, więc w najbliższym miesiącu możemy się spodziewać jeszcze co najmniej dwóch zmian wprowadzających nowe elementy do Windowsa. Prawdopodobnie chodzi o zmiany w GUI, które były niedawno ogłaszane przez giganta z Redmond. Nowa polityka aktualizacji dotyczy systemów Windows 10 od wersji 1909 i Windows Server 2008 SP2.











K O M E N T A R Z E

Ale zacofanie w tym M$, (autor: CharlieBrown | data: 26/03/20 | godz.: 06:50 )

nie wiedzą bidule co to praca zdalna i pewnie narzędzi do takowej nie mają. Do tego obawiają się załapać virusa przez internet.



@1. (autor: Kenjiro | data: 26/03/20 | godz.: 08:08 )

Raczej obawiają się, że jeśli jakiś Windows się wysypie w korporacji po aktualizacji, to nie będzie miał się nim kto zająć. A pamiętaj, że w MS pierwsi robią aktualizacje, z tego cichy wniosek, że kadra im na tyle się posypała, że nie będzie miał kto reinstalować systemów. Zdalnie zaś to można sobie pogwizdać w większości przypadków...



PS. (autor: Kenjiro | data: 26/03/20 | godz.: 08:13 )

Tym bardziej, że zdalna instalacja w sieci korporacyjnej była jeszcze do wykonania (a to serwery PXE, a to Intel AMT/AMD AMC), to w sieciach domowych, gdzie komputery tylko łączą się z korporacyjnymi VPN, jest to praktycznie niemożliwe.



zdecydowanie słuszna inicjatywa (autor: Qjanusz | data: 26/03/20 | godz.: 08:48 )

...



Hmmm (autor: Shamoth | data: 26/03/20 | godz.: 09:20 )

Czyli jest szansa że od maja zaczną w końcu szlifować system zamiast maczać co chwilę w kale i posypywać brokatem. W win7 nie miałem ani jednego BSOD przez te kilka lat i działał na pierwszej instalacji bez kolejnych reinstalek. Win10 choć nie zmieniłem platformy to porażka, co chwilę wita mnie BSOD IO Initialization Error tak perfidny że nigdzie nie mogę znaleźć opcji jak podnieść po nim system, także reainstalka po reinstalce... Chociaż mam podejrzenia że to któraś z łatek wchodzących kilka dni po reinstalacji...



Jakby się ktoś zastanawiał (autor: kombajn4 | data: 26/03/20 | godz.: 15:46 )

czego potrzeba żeby Microsoft przestał psuć Windowsa nic nie wnoszącymi updatami a skupił się na normalnym porządnym wsparciu technicznym, to już znamy odpowiedz - wystarczy mała pandemia.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.