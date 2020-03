Piątek 27 marca 2020 GHF51 czyli konkurent dla malinki z APU Ryzen na pokładzie

Autor: Wedelek | źródło: DFI | 05:01 Firma DFI przygotowała ciekawą alternatywę dla popularnej „malinki” w postaci miniaturowej płyty głównej GHF51 o średnicy 1,8-cala z wlutowanym układem z serii Ryzen Embedded R1000. Aktualnie można wybierać spośród dwóch modeli: GHF51-BN-43R16 z Ryzenem R1606G (2.60 GHz – 3.50 GHz, 12 W) oraz GHF51-BN-43R15 z Ryzenem R1505G (2.40 GHz – 3.30 GHz, 12 W), ale niebawem do oferty dołączą też warianty z SoC Ryzen Embedded R1102G (1.20 GHz – 2.60 GHz, 6 W) i R1305G (1.50 GHz – 2.80 GHz, 8/10 W). Wszystkie wymienione procesory mają dwa rdzenie x86 Zen, 1MB pamięci podręcznej oraz układ IGP Vega z trzema blokami CU, a więc z 192 procesorami strumieniowymi.



Oprócz procesora płyta oferuje 2/4/8GB jednokanałowej pamięci RAM typu DDR4-3200MHz, której kość została na stałe wlutowana w płytę, układ zabezpieczający fTPM 2.0 oraz 16/32/64 GB pamięci eMMC. Jeśli chodzi o złącza, to otrzymujemy jeden slot Mini PCIe, dwa micro HDMI 1.4, po jednym USB 3.2 Gen 2 typu C oraz Gigabit Ethernet, a także 8-pinowe gniazdo typu DIO i oczywiście złącze zasilające.



Całość jest co prawda droższa od zwykłego Raspberry Pi, ale oferuje przy tym dużo więcej mocy. Szczegółowa specyfikacja jest dostępna na stronie producenta.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.