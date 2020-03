Czwartek 26 marca 2020 Opcjonalna aktualizacja dla Windows 10 z łatką dla Defendera

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 20:07 Microsoft umieścił na swoich serwerach nową poprawkę dla Windows Defendera. Wchodzi ona w skład zbiorczej aktualizacji o symbolu KB4541335 i można ją zainstalować w systemach Windows 10, Windows Server 2019 i Server 2016. Na razie jest to tzw. aktualizacja opcjonalna, a co za tym idzie należy pobrać ją w sposób manualny, korzystając przy tym z usługi Update. Zaszyto w niej kilka usprawnień dla systemu Windows i oczywiście samego Defendera, w przypadku którego podniesiono wersję silnika do 4.18.2003.8. Poprawka ta usuwa również błąd związany z funkcją skanowania Defendera, która na niektórych maszynach wyświetlała komunikat informujący o pominięciu skanowania kilku plików po instalacji poprawki KB4052623.



Winowajcą okazała się funkcja ochrony sieciowej związana z filtrem SmartScreen, która nie działała prawidłowo. W wyniku tego błędu użytkownik otrzymywał niepokojącą informację pomimo przeskanowania wszystkich plików na komputerze.



Jeżeli problem Was dotknął i chcielibyście jak najszybciej go rozwiązać, to koniecznie zainstalujcie nową poprawkę. Jej szczegółowy opis znajdziecie TUTAJ.









