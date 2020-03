Czwartek 26 marca 2020 Epic otwiera wydawnictwo Epic Games Publishing

Autor: Wedelek | źródło: Epic | 20:22 (3) Epic poszerzył właśnie swoją działalność i będzie od teraz wydawać gry firm trzecich. W tym celu stworzono nowy podmiot o nazwie Epic Games Publishing. Podano również warunki współpracy z deweloperami i trzeba przyznać, że te prezentują się bardzo ciekawie. Epic w całości sfinansuje koszt produkcji oraz marketingu gier w zamian za 50% zysków ze sprzedaży gotowego tytułu. Przy tym twórca zachowa pełnię praw do swojego dzieła i swobodę w kwestiach kreatywnych. Pierwszymi klientami studia Epic Games Publishing będą studia gen DESIGN (Ico oraz The Last Guardian), Playdead (Limbo i Inside) oraz Remedy Entertainment, czyli twórcy między innymi Allana Wake’a i Control.







Ludzie na giełdzie nie mogą się doczekać (autor: Mario1978 | data: 26/03/20 | godz.: 20:53 )

jak Farm51 dołączy EPG ze swoją jeszcze dopinaną grą na ostatni guzik.Zobaczymy jaka będzie prawda w bliskiej przyszłości.



@ciastek (autor: Duke Nukem PL | data: 26/03/20 | godz.: 22:06 )

"Epic poszerzył właśnie swoją działalność i będzie od teraz wydawać gry firm trzecich."

Acha, czyli wszystkie gry w Epic Store to są gry firmy Epic.

Rozumiem.



@Duke Nukem PL (autor: josh | data: 27/03/20 | godz.: 01:00 )

To, że gra jest w Epic Store nie znaczy, ze Epic jest wydawcą. To chyba oczywiste. Jak widzisz grę w Empiku to znaczy, że Empik jest wydawcą? Rozumiesz? ;)



