Piątek 27 marca 2020 Apple pracuje nad własnym zestawem do VR/AR

Autor: Wedelek | źródło: Mac Rumors, inne | 05:15 (1) Portal MacRumors dostał do zdjęcia przedstawiającego wczesną wersję nowego urządzenia firmy Apple, dedykowanego fanom wirtualnej rzeczywistości. Mowa o manipulatorach, które najprawdopodobniej wejdą w skład całego zestawu z goglami do VR/AR na czele. Widoczne poniżej urządzenie posiada jeden guzik (Home?), sporą płytkę dotykową w kształcie okręgu oraz wbudowany mikrofon (niewielka dziurka na dole), który najpewniej posłuży do komunikacji z Siri. Podobno opisywany gadget służy do wewnętrznych testów, a jego finalna wersja powinna zostać niebawem zaprezentowana szerszej publiczności.



Wraz z manipulatorami w ręce gracza trafiłyby gogle AR/VR, ale o tych nie wiemy zbyt wiele. Spekuluje się, że być może Apple postawi na gogle, w które będzie się wsuwać iPhone’a. Jego ekran mógłby stać się wtedy wyświetlaczem dla gogli. Osobiście nie wydaje mi się by taki scenariusz był możliwy. Raczej dostaniemy typowe gogle, które po prostu będą się łączyć z iPhonem.







oj będzie drogo (autor: Mario2k | data: 27/03/20 | godz.: 09:43 )

Wyskoczą z ceną to większość z nas uklęknie .



