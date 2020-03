Piątek 27 marca 2020 AMD zawarło umowę z Microsoftem na dostawę CPU i GPU dla Azure

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:29 (3) AMD z radością poinformowało o zawarciu dużego kontraktu na dostawy procesorów Epyc drugiej generacji i układów Radeon Instinct MI25. Ich odbiorcą będzie firma Microsoft, która w oparciu o sprzęt firmy z Sunnyvale będzie budować swoje kolejne serwery Azure NVv4 należące do serii HBv2, Eav4 oraz Dav4. W pierwszej kolejności skorzystają z nich klienci zainteresowani usługami wirtualizacji, którzy zamieszkują południową i centralną część USA, a także Europę Zachodnią. Oferowane w ramach Azure usługi pozwolą na pracę zdalną z wykorzystaniem wirtualnego pulpitu i wykonywanie skomplikowanych obliczeń na powiązanych z nimi serwerach.



Dzięki temu pracownik będzie w stanie wykonać swoją pracę bez konieczności posiadania wydajnego komputera. Jego maszyna pełni po prostu rolę terminala.



usługi Azure potrzebne i mocno na czasie (autor: Qjanusz | data: 27/03/20 | godz.: 11:35 )

Dla AMD kolejny worek gotówki też się przyda. Nieźle projektują te swoje ZENy i oby zadyszki nie dostali przy opracowywaniu kolejnych.



btw... rolę terminala już dzisiaj pełni przykładowo Note10 w trybie DEX podłączony do monitora. Genialne rozwiązanie.



A Microsoft rezerwuje sobie w ten sposób TOP 3 (autor: Mario1978 | data: 27/03/20 | godz.: 12:05 )

miejsce przy kolejnych zamówieniach gdy przybędzie nowa generacja Zen 3 i RDNA 2 oraz kolejne generacje.

Przy popycie jaki szykuje się w bliskiej przyszłości na układy CPU, GPU czy APU od AMD pierwszeństwo będą mieli najbliżsi partnerzy.Reszta dostanie resztki.

Z poza tematu to taki R9 3950x , R5 2600 i R5 1600 AF są wyprzedane a jeżeli chodzi o R5 3600 to mamy kolejną dostawę.Zobaczymy jak długo będzie w sklepach renomowanych.



@up: Epidemia przystopuje sprzedaż detaliczną (autor: rookie | data: 27/03/20 | godz.: 16:26 )

Dlatego zamówienie od korpo (w dodatku pewnie na asapie biorąc pod uwagę obecne okoliczności) jest bardzo cenne.



