Piątek 27 marca 2020 VPN w iOS 13 może nie działać poprawnie

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 13:35 Firma Proton VPN opublikowała na swoim koncie w serwisie Twitter informację dla klientów korzystających z systemu z linii iOS 13. Dowiadujemy się z niej, że najnowsza wersja systemu mobilnego od Apple nie współpracuje poprawnie z usługami VPN. Chodzi o to, że po aktywacji VPN system nie rozłącza wszystkich usług sieciowych i nie łączy się ponownie z infrastrukturą ISP, a co za tym idzie część ruchu trafia bezpośrednio do docelowych IP, tak jak gdyby VPN było nieaktywne. Normalnie po aktywacji tej usługi cała komunikacja powinna odbywać się z udziałem serwerów pośredniczących.



Sytuacja wraca do normy samoistnie po maksymalnie kilku godzinach, gdy system ponownie łączy się z siecią operatora, więc problem dotyczy jedynie osób okazjonalnie korzystających z VPN. Na szczęście w tym przypadku istniej banalne rozwiązanie. Wystarczy po aktywacji VPN włączyć na chwilę tryb samolotowy by wymusić na systemie zresetowanie wszystkich aktywnych połączeń sieciowych.



Proton VPN poinformował o całej sprawie firmę Apple, ale ta do tej pory nie wypuściła stosownej poprawki. Być może dostaniemy ją wraz z wersją 13.5 lub dopiero z 14.0.



Last year, we discovered a vulnerability in iOS that causes connections to bypass VPN encryption. This is a bug in iOS that impacts all VPNs. We have informed Apple, and we are now sharing details so you can stay safe. https://t.co/78v3Brispm — ProtonVPN (@ProtonVPN) March 25, 2020





