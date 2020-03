Piątek 27 marca 2020 Premiera Comet Lake-S 30 kwietnia, a Comet Lake-H 2 kwietnia?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 13:38 Portal El Chapuza twierdzi, że desktopowe procesory z rodziny Comet Lake-S trafią do oferty Intela 30 kwietnia 2020 roku. W tym samym czasie światło dzienne ujrzą płyty główne z gniazdem LGA 1200 i dedykowanymi dla nowych CPU chipsetami serii 400. Od razu zaznaczam, że mówimy tu o tzw. papierowej premierze. Same procesory do fizycznej sprzedaży trafią kilka tygodni później. Prawdopodobnie w drugiej połowie maja. Nieco wcześniej, bo 2 kwietnia swój debiut będą mieć układy dedykowane laptopom z serii Comet Lake-H. W obu przypadkach mamy do czynienia z układami zaprojektowanymi w 14nm litografii i bazującymi na pochodnej architektury Skylake.



Innymi słowy nie ma się co spodziewać głębszych zmian w stosunku do obecnie sprzedawanych modeli czy sprzętowej mitygacji odnalezionych do tej pory luk. Te zostaną wprowadzone dopiero w przyszłorocznych Rocket Lake, które co prawda nadal będą bazować na litografii 14nm, ale dostaną zupełnie nowe rdzenie x86 będące pochodną Willow Cove. Chipzilla przeskaluje w tym wypadku już opracowane chipy do starszego procesu.







