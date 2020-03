Piątek 27 marca 2020 Black Friday - najlepszy moment na zakup elektroniki

Black Friday to coroczna okazja, w której trakcie możemy nabyć nowy sprzęt po bardzo niskiej cenie. Elektronika cieszy się w tym czasie największym powodzeniem. Jak jednak kupować w czasie Czarnego Piątku, aby wyjść na tym, jak najkorzystniej i cieszyć się z nabytego sprzętu? Podpowiadamy, jak i co kupować w trakcie wyprzedaży, aby nie stracić głowy w zakupowym szale.









Kiedy przypada Black Friday?



Czarny Piątek to dzień wyprzedaży, które swój rodowód ma zza oceanu. To właśnie w USA urodziło się największe, coroczne święto zakupów. Miało to miejsce dokładnie w latach 60 XX wieku, kiedy dzień po Święcie Dziękczynienia, całe rodziny tłumnie wyruszały do okolicznych sklepów. Tradycja ta zachowała się i do dzisiaj i jest kultywowana w wielu krajach w Europie. Black Friday to także znak, że właśnie sklepy rozpoczynają sezon świąteczny i po wyprzedaniu towaru, zobaczymy nowy, dedykowany asortyment na święta Bożego Narodzenia.



Kiedy Black Friday będzie miał miejsce w 2020 roku? Data Czarnego Piątku jest nieodłącznie związana z tradycją amerykańską, gdzie wypada ona dzień po Święcie Dziękczynienia, czyli w ostatni piątek miesiąca. W tym roku będzie to zatem 27 listopada. Warto jednak na ten dzień przygotować się znacznie wcześniej, aby nie stracić głowy w zakupowym szale i cieszyć się z zakupionego towaru.



Co warto kupić w Black Friday?



Dlaczego Black Friday porusza każdego? Przede wszystkim dlatego, że dotyczy on niejednej branży, ale praktycznie każdej. W trakcie Czarnego Piątku kupimy po atrakcyjnej cenie nie tylko ubrania, czy kosmetyki, ale także elektronikę i to właśnie na niej możemy najwięcej zaoszczędzić. Laptopy, telewizory, lodówki, pralki – zarówno RTV, jak i AGD cieszą się tego dnia olbrzymią popularnością.



Co warto kupić w Black Friday, aby być zadowolonym? Przede wszystkim rzeczy, które potrzebujemy, lub też takie, jakie będą nam przydatne w przyszłości. W tym dniu elektronika może być tańsza nawet o połowę. Z drugiej jednak strony kupowanie telewizora będzie mijało się z celem, jeśli go nie potrzebujemy. Dobrze zatem zastanowić się nad swoimi potrzebami.



Dlatego też, aby nie przepłacić na wyprzedaży, warto rozpisać sobie sprzęty, które i tak planowaliśmy kupić. Dobrze jest się skupić na konkretnych markach. Jeśli nie mamy ich wybranych, najlepszych rozwiązaniem będzie rozpisanie najważniejszych funkcji, na których nam zależy. Dzięki temu lepiej odnajdziemy się przy sklepowych półkach, czy też w trakcie zakupów online.



Dlaczego warto kupować laptopy w czasie Black Friday?



Laptopy od lat cieszą się dużą popularnością w trakcie corocznych wyprzedaży. Są one nam potrzebne nie tylko do pracy, ale także do rozrywki i komunikacji z innymi. Obecnie mało kto wyobraża sobie, wolny wieczór bez dostępu do laptopa, na którym może grać, czy też oglądać filmy.



Kiedy zatem nasz stary sprzęt nie działa już tak, jak powinien, warto zastanowić się nad jego wymianą. Black Friday stwarza ku temu dobrą okazją. Pamiętajmy, że wcale nie musimy atakować szturmem sklepów, ani koczować przed ich otwarciem. W dobie internetu wyprzedaże trwają także online i zaczynają się już od północy, a w wypadku niektórych sklepów tydzień wcześniej.



Laptop do gier czy do pracy?



Jak wybrać dobry laptop, z którego będziemy zadowoleni? Przede wszystkim dobrze jest określić jego docelową funkcję. Inaczej przecież będzie się prezentować sprzęt do pracy biurowej, a inaczej do gier i rozrywki. Pomimo że na pierwszy rzut oka wszystkie wyglądają tak samo, ich parametry mogą się od siebie różnić.



Tym sposobem, kiedy szukamy laptopa do pracy, warto zwrócić uwagę na jego wagę (przy ciągłym przenoszeniu powinien być on jak najlżejszy). Dobrze też, aby wybrany model był jak najbardziej wydajny. W tym celu poszukajmy energooszczędnego procesora oraz pamięci RAM co najmniej o pojemności 8GB.



Jeśli zaś szukamy laptopa do gier oprócz wydajnego procesora, musimy także pamiętać o karcie graficznej. To właśnie ona zapewni nam najlepsze doznania w trakcie gier. Zwróćmy uwagę także na jej oznaczenie: GTX lub RX. Oprócz tego ważna jest również pojemność i prędkość obrotową dysku twardego, otwory wentylacyjne, a także wysokiej rozdzielczości matryca IPS.



Ciężko przewidzieć, jakich cen możemy się spodziewać w przypadku Black Friday. Z całą pewnością jednak możemy zapłacić wtedy znacznie mniej aniżeli w przypadku standardowej oferty. Dotyczy to zwłaszcza modeli gamingowych, które od zawsze należały do najwyższej półki cenowej.



Zakupy przez internet



Black Friday jest czasem, kiedy sklepy z całą pewnością będą oblegane przez tysiące konsumentów, szukających cenowych okazji. Dlatego warto zaoszczędzić sobie czas, jak też uniknąć niepotrzebnego stresu. W tym celu najlepiej jest skorzystać z promocji online, oferowanych przez wiele sklepów i portali takich jak Allegro: https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday



W tym czasie wiele sklepów z elektroniką rozpoczyna wyprzedaże znacznie wcześniej. Nawet na kilka dni przed Czarnym Piątkiem możemy spodziewać się dużych przecen. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy bez trudu porównać wiele ofert i wybrać tę, która będzie dla nas najkorzystniejsza.



Najlepszy moment? (autor: Borat | data: 28/03/20 | godz.: 12:45 )

Chyba w USA bo w Polsce to "black frajer".



zdarzają się fajne oferty a i owszem, (autor: Qjanusz | data: 28/03/20 | godz.: 12:57 )

ale u nas przeważająca większość to przecena na poziomie kilku procent, sprzedawana pod płaszczykiem dużych przecen, z cen podniesionych przed czarnym piątkiem specjalnie na tę okazję.



Smutne, ale nic na to nie poradzę.



