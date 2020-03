Piątek 27 marca 2020 Co czwartek w GeForce NOW nowe gry od wielu twórców

Autor: Redakcja | 22:10 Ju wielu graczy może korzystać ze strumieniowanej rozrywki i natychmiastowo uruchamiać swoje ulubione gry dzięki usłudze GeForce NOW. Podobnie jak gracze korzystający z kart graficznych GeForce, użytkownicy GeForce NOW czerpią korzyści z wydajności zapewnianej przez sterowniki Game Ready oraz ray tracingu w czasie rzeczywistym w grach wspierających NVIDIA RTX. Gry w chmurze również są na bieżąco aktualizowane i łatane. Od teraz gracze będą otrzymywać dostęp do nowych tytułów w usłudze GeForce NOW w każdy czwartek.



Wczorajsza paczka zawiera między innymi Control, grę stworzoną przez studio Remedy Entertainment i wydaną przez 505 Games. Control jest dostępna za pośrednictwem platformy Epic Games Store, a abonenci pakietu Founders w usłudze GeForce NOW mogą ją ogrywać z efektami ray tracingu. Wkrótce firma NVIDIA doda również do usługi dodatek The Foundation.



Łącznie biblioteka GeForce NOW powiększyła się o osiem tytułów:



Arma 2: Operation Arrowhead

Control (z obsługą ray tracingu)

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Dungeons 3

Headsnatchers

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad,

Jagged Alliance 2 – Wildfire

The Guild 3



GeForce NOW poszerza grono graczy mogących bawić się grami komputerowymi dzięki możliwości ich uruchamiania na podstawowych desktopach i laptopach, komputerach Mac i urządzeniach z systemem Android. Tim Sweeney, założyciel i dyrektor generalny Epic Games, nazywa GeForce NOW „najbardziej przyjazną dla twórców gier i wydawców usługą przesyłania strumieniowego”.



