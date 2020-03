Poniedziałek 30 marca 2020 Pamięci microSDXC z buforem SLC od Transcend

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:52 Transcend poinformował o wprowadzaniu do sprzedaży nowych bardzo wydajnych kart pamięci microSDXC. Nowe pamięci występują w wersjach o pojemności 8GB, 16GB, 32GB oraz 64GB, i jako jedne z pierwszych na rynku mają dodatkowy bufor złożony z wydajnej pamięci typu SLC (Single Level Cell), przeznaczony do przyspieszania operacji zapisu. Dane zapisywane na karte najpierw trafiają do bufora SLC, skąd następnie w tle są kopiowane na właściwą pamięć 3D TLC NAND. Takie rozwiązanie pozwala kartom zapisać większe ilości danych w krótkim czasie.



Pamięci charakteryzują się szybkością odczytu 100 MB/s, wskaźnikiem IOPS na poziomie 3400, a ich żywotność wyrażona w licznie zapisów (TBW) wynosi odpowiednio:

- 36 TBW (wersja 8 GB)

- 70 TBW (wersje 16 GB i 32GB)

- 140 TBW (wersja 64 GB)



Ceny nie zostały podane.







