Apple opracuje własny procesor dla MacBooków i Maców?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:09 (1) Według najnowszych nieoficjalnych informacji, po sukcesie swoich procesorów mobilnych stosowanych w smartfonach iPhone oraz tabletach iPad, Apple podjęło jakiś czas temu decyzję o zaprojektowaniu przez własnych inżynierów bardziej wydajnych CPU z architekturą ARM. Mają one trafić do przenośnych i stacjonarnych komputerów MacBook oraz iMac, w których zastąpią stosowane dotychczas chipy Intela. Co więcej, pierwsze komputery Apple z autorskimi CPU mają trafić na rynek już w 2021 roku.



Do takiej deycji szefostwo Apple miało zostać skłonione nie tylko dobrymi efektami w projektowaniu własnych chipów do smartfonów i tabletów - decydujące okazały się problemy Intela z przejściem na 10nm proces litograficzny. W efekcie w Apple uznano, że lepiej będzie zaprojektować własne CPU z architekturą ARM oraz przystosować do nich system operacyjny MacOS. Pozwoli to na korzystanie z zaawansowanych procesów litograficznych od TSMC, dzięki czemu autorskie procesory Apple mają być znacznie bardziej efektywne energetycznie od chipów Intela. Inną zaletą będą oszczędności: wykorzystanie własnego działu projektowego i zamawianie chipów w TSMC ma sprawić, że cena w przeliczeniu na pojedynczy procesor będzie nawet wielokrotnie niższa, niż trzeba zapłacić za CPU Intela.



Jeśli te informacje są prawdziwe to zapowiadają się ciekawe czasy, w których wydajność procesorów x86 będzie można porównać z procesorami ARM praktycznie w tych samych zastosowaniach.







Bardzo optymistyczne słowa... (autor: Kenjiro | data: 30/03/20 | godz.: 08:40 )

Niech najpierw Apple stworzy procesor ARM, który będzie porównywalny z najmocniejszymi x86, to będzie można cokolwiek porównywać. Obecnie jest to porównanie gruszek z kasztanami...



