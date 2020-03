Poniedziałek 30 marca 2020 Core i9-10980HK z zegrem do 5,3 GHz w laptopie

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 05:58 Kolejny raz odświeżone 14nm procesory Intela bazujące na pochodnej architektury Skylake trafią nie tylko do komputerów stacjonarnych (seria Comet Lake-S, do 10 rdzeni), ale również do komputerów przenośnych w postaci chipów z serii Comet Lake-H. Będą to procesory wyposażone w do 8 rdzeni, przeznaczone dla najbardziej wydajnych laptopów i mające wskaźnik TDP 45W. Flagowym z nich będzie mobilny Core i9-10980HK, którego taktowanie bazowe ma wynosić 2,4 GHz, z możliwością zwiększania maksymalnie do 5,3 GHz dla pojedynczego wątku dzięki funkcji Thermal Velocity Boost.



Intel reklamuje, że będzie to najlepszy procesor dla laptopów gamingowych. Jego głównym konkuretem będzie prawdopodobnie Ryzen 9 4900H, posiadający 8 rdzeni ZEN 2 i taktowany zegarem od 3,3 GHz do 4,4 GHz.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.