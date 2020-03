Poniedziałek 30 marca 2020 Monitor LG UltraGear z częstotliwością odświeżania 240 Hz

Autor: Zbyszek | źródło: LG | 05:54 LG wprowadza do sprzedaży nowy monitor komputerowy dedykowany dla graczy. Jest to model UltraGear 27GN750, zgodny z technikami Nvidia G-Sync Compatible oraz AMD FreeSync i wyposażony w 27-calową matrycę IPS o natywnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Zastosowana matryca oferuje częstotliwość odświeżania aż 240 Hz i czas reakcji plamki wynoszący 1 ms, ale poza tym nie wyróżnia się niczym szczególnym - kontrast statyczny wynosi tylko 1000:1, a pokrycie przestrzeni barwnej 99 procent palety sRGB.



Monitor posiada dwa porty HDMI, jeden DisplayPort 1.2, trzy porty USB 3.0, gniazdo słuchawkowe oraz podstawkę z funkcją regulacji wysokości i kata pochylenia ekranu oraz funkcją pivot. Cena to 399 USD.







