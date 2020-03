Wtorek 31 marca 2020 Ryzen 9 4900HS pokonuje Core i9-9880H w testach

Autor: Zbyszek | źródło: Hardware Unboxed | 06:12 Serwis Hardware Unboxed postanowił sprawdzić wydajność najnowszego mobilnego 8-rdzeniowego procesora AMD Ryzen 9 4900HS. Chip został porównany do drugiego najbardziej wydajnego obecnie mobilnego procesora od Intela, jakim jest Core i9-9880H, od którego okazał się przeciętnie o kilkanaście procent bardziej wydajny. Spośród 20 wykonanych testów Ryzen 9 4900HS pokonał Core i9-9880H łącznie w 15 testach, uzyskując przewagę do 35 procent, a przegrał z Core i9-9880H w 5 testach, tracąc maksymalnie 11 procent. Procesorowi Intela nie pomogło nawet podwyższenie wskaźnika cTDP z 45W do 90W.



Po tej zmianie 35W procesor AMD była nadal bardziej wydajny od swojego konkurenta w testach typowo wielowątkowych.



Warto dodać, że Ryzen 9 4900HS nie jest najszybszym mobilnym procesorem od AMD - w ofercie znajduje się jeszcze Ryzen 9 4900H mający o 10W wyższy wskaźnik TDP, wynoszący 45W, oraz o 300 MHz wyższe taktowanie bazowe. Core i9-9880H także nie jest najszybszym mobilnym chipem Intela - w ofercie jest jeszcze Core i9-9980HK, który od Core i9-9880H ma o 100 MHz wyższe taktowanie bazowe.









