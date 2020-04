Środa 1 kwietnia 2020 Samsung zakończy produkcję matryc LCD zwykłego typu

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 06:01 Samsung poinformował, że pod koniec tego roku zamierza skończyć produkcję klasycznych matryc LCD typu TN, VA i IPS. Proces wygaszania produkcji będzie realizowany stopniowo do końca roku i będzie dotyczył zarówno fabryk w Korei Południowej, jak i na terenie Chin. Nie oznacza to jednak, że firma zniknie z rynku monitorów komputerowych czy telewizorów. Wprost przeciwnie. Zamiast klasycznych matryc LCD, z linii produkcyjnych mają zjeżdżać matryce AMOLED, oraz QLED. Te ostatnie to w istocie matryce LCD z techniką kropek kwantowych, wyróżniające się wysokim kontrastem i bardzo dobrym pokrycie gamy kolorów



Tym samym, za kilkanaście miesięcy nowe produkty Samsunga będą wyposażone wyłącznie w matryce LCD z kropkami kwantowymi (tzw. QLED) lub matryce AMOLED.



