Środa 1 kwietnia 2020 XMG APEX 15 - laptop z desktopowym 16-rdzeniowym Ryzenem 9 3950X

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:05 Niemiecki producent komputerów przenośnych XMG poinformował o wprowadzeniu do oferty wydajnego laptopa przeznaczonego dla graczy. Jest to XMG APEX 15, wyposażony w 15,6-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz, oraz bardzo wydajne komponenty. We wnętrzu znalazł się 16-rdzeniowy desktopowy procesor Ryzen 9 3950X, skonfigurowany w tryb Eco Mode, czyli wskaźnikiem TDP 65W (taktowanie bazowe 2,6 GHz). Uzupełnienie stanowi do 64 GB pamięci RAM, nośnik SSD NVMe o pojemności od 250 GB do 2TB oraz do wyboru jedna z dwóch laptopowych kart graficznych: GeForce RTX 2060 lub GeForce RTX 2070.



Cena wersji bazowej ze słabszą kartą graficzną, 8GB pamięci RAM i nośnikiem SSD NVMe 250 GB wynosi 1337 Euro.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.