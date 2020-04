Czwartek 2 kwietnia 2020 Premiera mobilnych procesorów Intel Comet Lake-H

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 14:53 Intel oficjalnie wprowadza dziś na rynek nowe mobile procesory 10-generacji o nazwie kodowej Comet Lake-H. Są to kolejny raz odświeżone 14nm procesory bazujące na pochodnej architektury Skylake, i wyposażone w do 8-rdzeni z obsługą 16-wątków. Nowe modele to Core i9-10980HK i Core i7-10875H z 8-rdzeniami, Core i7-10850H i Core i7-10750H z 6-rdzeniami, oraz Core i5-10400H i Core i3-10300H z 4-rdzeniami. W porównaniu do dotychczasowych procesorów mobilnych 9 serii, nowe modele wyróżniają się wyższymi częstotliwościami taktowania. Taktowanie Turbo jednego wątku w wersjach 6 i 8 rdzeniowych wynosi od 5,0 do aż 5,3 GHz w zależności od modelu.



Nowością debiutującą wraz z procesorami jest także nowy system Turbo o nazwie Thermal Velocity Boost. Dodano także obsługę szybszych pamięci DDR4-2933, w miejsce DDR4-2666 obsługiwanych w serii 9.



Wskaźnik TDP nowych procesorów to 45W, ale w praktyce jest on większy - 45W to PL1, limit obciążenia w dłuższym okresie czasu. Wartość PL2, czyli limit poboru mocy w krótkim czasie jest wyraźnie większy, i w modelu Core i9-10980HK wynosi od 135W przez pierwsze 56 sekund obciążenia.



Wraz z procesorami zadebiutowały także nowe mobilne chipsety serii 400, które standardowo maja być parowane z dodatkowymi kontrolerami WiFi 6 oraz Thunerbolt 3 także dostarczanymi przez Intela.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.