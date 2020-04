Czwartek 2 kwietnia 2020 Premiera mobilnych GeForce RTX Super i odświeżone ceny

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 14:35 Nvidia poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty dwóch nowych wydajnych kart graficznych przeznaczonych dla najbardziej wymagających graczy. Są to modele GeForce RTX 2080 Super oraz GeForce RTX 2070 Super. Obydwa modele są dostępne zarówno w wersjach typowych, jak i w przeznaczonych dla ultracinkich laptopów wersjach Max-Q z obniżonym wskaźnikiem TDP. GeForce RTX 2080 Super ma 3072 procesory strumieniowe i taktowanie do 1560 MHz. Model ten zastępuje GeForce RTX 2080 z 2944 procesorami strumieniowymi.



GeForce RTX 2070 Super ma 2560 procesorów strumieniowych, w porównaniu do 2304 jednostek w "zwykłej wersji". Obie karty mają na pokładzie 8 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 448 GB/s.



Wraz z tymi kartami debiutują też nowe techniki Max-Q Dynamic Boost oraz Advenced Optimus. Max-Q Dynamic Boost analizuje obciążenie procesora CPU i uzależnia pobór mocy karty graficznej od procesora - w przypadku jeśli procesor w danym momencie nie jest mocno obciążony, wydajność karty graficznej jest dodatkowo zwiększana w ramach tego samego łącznego budżetu energetycznego. Advenced Optimus to z kolei ulepszone rozwiązanie usypiania karty graficznej i przełączania pracy na IGP zintegrowany w procesorze w chwili kiedy, obciążenie grafiką 3D nie występuje lub jest niewielkie. Ulepszona wersja Optimusa zapewnia mniejszy czas przełączania i jest zgodna z G-Sync.



Techniki Max-Q Dynamic Boost i Advenced Optimus zostały udostępniona dla dotychczasowych, słabszych modeli mobilnych kart graficznych z serii Turing.



Jednocześnie zaktualizowane zostały ceny słabszych modeli kart, tak aby klienci mogli kupić laptopy z mocniejszymi wersjami kart graficznych w tej samej cenie co dotychczas ze słabszymi modelami GPU.



Nvidia informuje ponadto, że producenci przygotowali ponad 100 nowych modeli laptopów. Ich ceny mają zaczynać się od 699 USD za laptopy z GeForce GTX 1650, i od 999 USD za laptopy z GeForce RTX 2060.









