Czwartek 2 kwietnia 2020 Wyniki sprzedaży procesorów w Mindfactory w marcu

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 14:29 W sieci właśnie pojawiły się najnowsze dane dotyczące sprzedaży procesorów w niemieckim sklepie internetowym Mindfactory. W marcu, w porównaniu do lutego, nastąpił niewielki wzrost sprzedaży, a jednocześnie różnica w poziomie sprzedaży pomiędzy procesorami Intela i AMD utrzymała się na poziomie podobnym jak w ostatnich kilku miesiącach. Ze wszystkich procesorów sprzedanych w lutym w Mindfactory, 88 procent stanowiły procesory AMD a 12 procent procesory Intela. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży, procesory zakupione w lutym przez klientów Mindfactory kosztowały niespełna 6 mln Euro.



Z kwoty tej 84 procent, i niecale 5 mln Euro to wpłaty za zakupione procesory AMD, a 16 procent i niecały 1 mln Euro to wpłaty za procesory Intela.



Najpopularniejszymi modelami procesorów w przypadku Intela były Core i7 9700K i Core i5 9600K, a w przypadku AMD: Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 3900X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 2600 i Ryzen 7 2700. Jednocześnie spadła sprzedaż procesorów Ryzen 2. generacji, ale wzrosła sprzedaż Ryzenów 3. generacji.



Omawiając te wyniki należy wspomnieć, że dotyczą one rynku DIY, czyli osób samodzielnie składających swoje komputerów z wybranych komponentów. Na rynku gotowych zestawów komputerowych i laptopów udział procesorów Intela i AMD jest znacznie inny.









