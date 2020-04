Czwartek 2 kwietnia 2020 GeForce GTX 1650 od Gigabyte w wersji z pamięciami GDDR6

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:47 GeForce GTX 1650 to budżetowa karta graficzna Nvidia z rodziny Turing. Karta bazuje na układzie TU117 zawierającym 896 procesorów strumieniowych, który współpracuje z 4GB pamięci GDDR5 ze 128-bitową magistralą o efektywnej szybkości 8 Gbps (przepustowość 128 GB/s). Tymczasem dość nieoczekiwanie firma Gigabyte wprowadziła do sprzedaży karty GeForce GTX 1650 w wersji z szybszymi pamięciami GDDR6. Są to karty GeForce GTX 1650 Windforce OC, posiadająće na swoim pokładzie 4GB pamięci GDDR6 o szybkości 12 Gbps, co zapewnia przepustowość 192 GB/s. Nieco wyższe jest także taktowanie rdzenia - zegar Boost ustalono na 1710 MHz zamiast 1665 MHz standardowo.



Obecnie w sklepach karty Gigabyte GeForce GTX 1650 Windforce OC można prawdopodobnie znaleźć w obu wersjach równocześnie, więc warto sprawdzić opis zamieszczony na opakowaniu, który informuje o typie pamięci zastosowanej na karcie.







