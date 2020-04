Czwartek 2 kwietnia 2020 Core i7-10700 i Core i5-10600K kontra Ryzen 7 3700X i 3600X w testach

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:19 Jeszcze w tym miesiącu zadebiutują kolejny raz odświeżone 14nm procesory Intela. Będą to chipy o nazwie kodowej Comet Lake-S, bazujace na pochodnej architektury Skylake i zgodne z całkowicie nową podstawką LGA 1200. W porównaniu do dotychczasowej serii, nowe procesory otrzymają zwiększone zegary taktujące oraz więcej rdzeni lub wątków. Seria Core i9 obejmie procesory z 10 rdzeniami, Core i7 otrzyma 8 rdzeni z obsługą 16 wątków, Core i5 otrzyma 6 rdzeni z obsugą 12 wątków, a Core i3 otrzyma 4 rdzenie z obsługą 8 wątków. W sieci właśnie pojawił się krótki test, w któym sprawdzono wydajność Core i7-10700 i Core i5-10600K ES, i5-10500 ES, i Core i5-10400.



Wszystkie z tych procesorów mają wskaźnik TDP 65W, a najszybszy z nich i7-10700 jest taktowany zegarem bazowym 2,9 GHz i może przyspieszać do 4,6 GHz z Turbo.



Procesory przetestowano na płycie Della z chipsetem Intel B460, na której oprócz nich zainstalowano 16GB pamięci DDR4-4133 oraz kartę graficzną Radeon RX 5700 XT.Należy dodać, że testowane Core i5-10600K oraz Core i5-10500 były wersjami inżynieryjnymi o niższych zegarach taktujacych. niż będą posiadać ich wersje sklepowe.



Z 6-rdzeniowego Core i5-10500 zdjęto osłonę krzemową aby porównać wielkość rdzenia krzemowego do Core i7-8700K, i okazała się ona identyczna, co wskazuje na zastosowanie chipu krzemowego zawierającego fizycznie 6 rdzeni x86.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.