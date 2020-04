Poniedziałek 6 kwietnia 2020 Gone Home, Hob, Drawful 2 i Sherlock Holmes za darmo od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Kolejny tydzień oznacza kolejną porcję darmowych gier od Epica. Tym razem do 9.04 mamy okazję przypisać do swojego konta trzy zupełnie różne tytuły. Pierwszym z nich jest ciepło przyjęta przez społeczność gra przygodowa Gone Home, w której wcielamy się w postać wracającego z emigracji zarobkowej mieszkańca pewnego domostwa, który odkrywa, że podczas jego nieobecności zniknęli wszyscy członkowie jego rodziny. Naszym zadaniem będzie rozwikłanie tej zagadki, a teatrem działań będzie opuszczone domostwo będące własnością naszego protagonisty. Drugą darmówką od Epica jest Drawful 2, imprezowa gra w kalambury, która z uwagi na konieczność znajomości języka angielskiego może się świetnie sprawdzić jako gra edukacyjna na czas pandemii COVID 19.



Ostatnim z dostępnych tytułów jest Hob, czyli kolorowa gra akcji stawiająca na eksplorację z elementami łamigłówek, w której przemierzamy fikcyjny świat przedstawiony kierując bohaterem wyposażonym w rękę o niezwykłych możliwościach.



Z kolei od przyszłego czwartku (9.04) będziecie mogli dodać do swojego konta nastawioną na narrację oraz rozwiązywanie zagadek kryminalnych grę Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.



