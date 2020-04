Poniedziałek 6 kwietnia 2020 Amazon też inwestuje w streaming gier

Autor: Wedelek | źródło: The New York Times | 05:29 Streaming to ostatnio bardzo głośny temat w branży gier, która szykuje się powoli na rewolucję w sposobie konsumpcji cyfrowych treści. Docelowo ma być tak, że w nowe tytuły będziemy grać korzystając z mocy obliczeniowej dużych centr baz danych, a nasz komputer będzie jedynie terminalem do wyświetlania informacji i sterowania. Oczywiście technologia ta ma swoje wady, ale przy obecnym rozwoju infrastruktury opóźnienie w przesyle sygnału jest na tyle małe, że statystyczny odbiorca nie zauważy przesadnej różnicy w grze na lokalnym i zewnętrznym sprzęcie. Dlatego też największe firmy z branży IT pracują w pocie czoła nad własnymi rozwiązaniami do streamingu gier.



Już teraz można korzystać z usług GeForce NOW oraz Google Stadia, a do końca roku ruszy będąca w fazie beta usługa xCloud od Microsoftu. Na ten lukratywny rynek chrapkę ma również Amazon, który w swojej ofercie ma już między innymi wirtualną księgarnię oraz usługę streamingu wideo (Prime). Jeśli wierzyć nieoficjalnym źródłom, to prezentacja nowej funkcjonalności odbędzie się jeszcze w tym roku, ale jej oficjalna premiera jest planowana na rok 2021.



Opisywana usługa na razie nosi nazwę Project Tempo i według The New York Times ma być „pełnoprawną platformą do grania w chmurze”. Biorąc pod uwagę obecny model funkcjonowania Amazona, który jest przede wszystkim platformą sprzedażową, można założyć, że gigant podąży w tym przypadku śladami firmy Google i połączy ze sobą usługę streamingu oraz sprzedaży gier w dedykowanym sklepie.



W tym przypadku rodzi się pewien paradoks. Z jednej strony większa konkurencja może przyczynić się do niższej ceny wszystkich usług streamingu, ale z drugiej strony rozdrobnienie rynku może też mieć swoje minusy. Zwłaszcza, jeśli każda platforma będzie mieć swoje gry na wyłączność.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.