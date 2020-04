Poniedziałek 6 kwietnia 2020 Nvidia powiększa bibliotekę gier usługi GeForce Now

Autor: Wedelek | 05:44 Nvidia obiecała graczom, że co tydzień w usłudze GeForce Now będą się pojawiać nowe tytuły do ogrania i póki co dotrzymuje danego słowa. W tym tygodniu jest to aż dziesięć pozycji, przy czym większość z nich to tzw. gry Indie, czyli produkcje tworzone przez niezależne studia deweloperskie. Nvidia korzysta przy tym przede wszystkim ze swojego własnego programu wsparcia dla małych zespołów o nazwie Indie Spotlight Program. Tym samym firma omija embargo ze strony dużych dystrybutorów, którzy w większości zdecydowali się zbojkotować usługę GeForce Now.



Nowo dodane gry to:



• Daganronpa 2: Goodbye Despair od studia Spike Chunsoft

• Dwarrows od studia Lithic Entertainment

• Jack Orlando: Director’s Cut + Knights and Merchants od studia Topware Interactive

• Mount & Blade II: Bannerlord + Mount & Blade: With Fire and Sword od studia TaleWorlds

• Postal 2 od studia Running with Scissors

• Speed Runners od studia tinyBuild

• The Cycle od studia Yager

• Tropico 5 od studia Kalypso Media



