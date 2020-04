Poniedziałek 6 kwietnia 2020 Asus prezentuje laptop z dwoma ekranami i GTXem 2080 Super

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:59 Asus zaprezentował oficjalnie swój nowy model laptopa z dwoma wyświetlaczami o nazwie Zephyrus Duo 15. Jego najważniejszą cechą są oczywiście dwa ekrany. Główny ma przekątną 15,6-cala i może wyświetlać obraz o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli przy odświeżaniu 60Hz oraz 1920 x 1080 pikseli z odświeżaniem 300Hz oraz czasem reakcji na poziomie 3ms. Nie zabrakło również dodatkowego modułu NVIDIA G-SYNC współpracującego z najnowszym, wydanym pod koniec ubiegłego tygodnia, GeForce’em RTX 2080 SUPER. Drugi ekran nazwany przez producenta ROG ScreenPad Plus ma przekątną 14.1-cala, rozdzielczość 3840 x 1100 pikseli i współpracuje z dołączonym w zestawie rysikiem Asus Pen.



Dla większej wygody ten mniejszy wyświetlacz można ustawić pod kątem 13 stopni, wykorzystując go np. do monitorowania pracy układu chłodzenia, podglądu stremingu lub jako przybornik w programach graficznych.



Pozostała specyfikacja obejmuje jeden z procesorów Intela 10-tej generacji: Core i9-10980HK lub Core i7-10875H, wspomnianego GeForce RTX 2080 SUPER lub 2070 SUPER, chłodzonego za pomocą autorskiej konstrukcji Thermal Grizzly, maksymalnie 32GB pamięci RAM typu DDR4 3200MHz, dwa dyski SSD o pojemności do 2TB, spięte w macierz RAID 0, moduły Thunderbolt 3 i WiFi 6, a także baterię o pojemności 90Wh. Całość ma wymiary 360mm x 268mm x 20mm i waży 2,4kg.



Wersja z procesorem i7-10875H i RTXem 2070 Super będzie kosztować minimum $2999, a za TOPowy zestaw będzie trzeba zapłacić $3999. Laptop do sprzedaży trafi w lipcu.









