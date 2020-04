Fotel gamingowy czy biurowy do pracy przy komputerze?

Większość z nas ma do dyspozycji jeden fotel biurowy. Bez względu na to, czy pracujemy w stacjonarnym biurze firmy, czy prowadzimy home office, nasza aktywność zawodowa wiąże się z koniecznością spędzania długich godzin przy komputerze. Prawidłowo skonfigurowane stanowisko pracy to gwarancja efektywności podczas wykonywania codziennych obowiązków. Jednak nie samymi obowiązkami żyje człowiek, a wiele przyjemności, które serwujemy sobie w czasie wolnym, także wiąże się z komputerem. Wystarczy wspomnieć o grach, które na długie godziny przenoszą nas w wirtualny świat i sprawiają, że tracimy poczucie czasu.



Czy krzesło biurowe różni się czymś od krzesła dla gracza?

I nie chodzi tu o gracza okazjonalnego, ale gamera, który wsiąka w wielogodzinne sesje... Tak, różni się znacząco. Ale, co warto podkreślić, o ile zwykły fotel biurowy nie nadaje się do wielogodzinnych sesji gamerskich, o tyle fotel gamerski doskonale sprawdza się podczas wielogodzinnych sesji... biurowych.



Jakie wspólne elementy konstrukcji mają fotele gamingowe i zwykłe fotele biurowe?



Stabilna konstrukcja szkieletu. W obu modelach jest warunkiem komfortu użytkowania i stabilności. Z uwagi na fakt, że fotel gamingowy przeznaczony jest do naprawdę długich posiedzeń, jego szkielet częściej jest wyższy - oparcie wzbogacone jest o zagłówek (zintegrowany albo ruchomy). Konstrukcja powinna być obrotowa i mobilna (można wybrać tę z kółkami samohamownymi).

Siedzisko usytuowane na wysokości umożliwiającej swobodne położenie całych stóp na ziemi oraz pracę w pozycji z nogami zgiętymi pod kątem 90 stopni. Dobre fotele do pracy przy komputerze mają regulowaną wysokość siedziska.

Regulowane oparcie oraz podłokietniki. W przypadku oparcia, komputerowi długodystansowcy biurowi oraz gamingowi cenią sobie wbudowany mechanizm odchylania TILT, który umożliwia kołysanie się na krześle. Liczy się czas spędzany za biurkiem

Wydaje się, że jeśli wahamy się czy kupić zwykłe krzesło biurowe, czy profesjonalny fotel gamingowy - a nie jesteśmy zagorzałymi graczami, traktując okazjonalne granie jako czystą rozrywkę - ważną zmienną, która może nam pomóc w podjęciu decyzji jest czas spędzamy przy komputerze. Bywa bowiem tak, że programista, grafik komputerowy czy pisarz spędza za biurkiem naprawdę dużo czasu. Nieuniknione jest więc pojawienie się kłopotów z kręgosłupem, których można by uniknąć, gdyby zawczasu zainwestowało się w dobrej jakości krzesło dla gracza.



Każdy użytkownik komputera, który długie godziny spędza za biurkiem może rozważyć zakup fotela gamingowego w ramach profilaktyki - taki model gwarantuje stworzenia maksymalnie ergonomicznego stanowiska pracy. Co ważne, ten jeden model będzie wystarczający do wszystkich naszych biurowych aktywności. Nawet więc jeżeli wybierzemy model drogi, będzie to wydatek bardzo ekonomiczny i perspektywiczny.

Klasyka vs futurystyczny design

Tym, co może wzbudzać zrozumiałą niechęć zwolenników tradycyjnych foteli biurowych, jest na pewno design foteli gamingowych. W rzeczy samej, krzesło dla gracza już na pierwszy rzut oka różni się od krzesła biurowego. Design, określany często mianem futurystycznego czy kosmicznego sprawia, że fotel gamerski nie ma w sobie nic z powagi prezesowskiego skórzanego fotela, który świetnie komponuje się z tradycyjnym drewnianym biurkiem z ciemnego drewna, czy lekkim krzesełkiem kupowanym do pokoju młodzieżowego. Jeśli jednak żadne względy prestiżowe czy ekonomiczne nie determinują zakupu fotela komputerowego, możemy zdecydować się na fotel gamingowy. Wśród rozlicznych futurystycznych mebli na pewno uda nam się znaleźć choć kilka o stonowanej kolorystyce i mniej wyrafinowanej stylistyce.









W każdym przypadku wybór fotela do biura powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami. Wybór jest tak duży, że i tradycjonaliści, i wielbiciele nowoczesnych rozwiązań stylistycznych i ergonomicznych bez problemu znajda coś dla siebie. Im więcej czasu spędzamy przy komputerze, tym ważniejsze jest, aby fotel biurowy do komputera był maksymalnie wygodny.

Artykuł powstał we współpracy z producentem mebli UNIQUE