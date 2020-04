Poniedziałek 6 kwietnia 2020 Specyfikacja techniczna mobilnego GeForce’a RTX 2060 Super

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 18:42 Nvidia zdradziła do tej pory istnienie dwóch mobilnych wersji GeForce’ów RTX 20xx TURBO - konkretnie modeli RTX 2080 SUPER i RTX 2070 SUPER, a także ich wariantów Max-Q. W porównaniu do oferty dedykowanej komputerom desktop wyraźnie brakowało więc jeszcze jednego modelu. Jak się szybko okazało, jego debiut nastąpi już niebawem. Mowa oczywiście o mobilnym RTX 2060 SUPER, którego istnienie zdradził jeden z partnerów Nvidii, a konkretnie Asus. Z materiałów promocyjnych tej firmy dowiedzieliśmy się między innymi, że GPU zamontowany w nowej karcie otrzyma 2176 procesorów strumieniowych, które będą pracować z zegarem 1305MHz (1485MHz z Turbo).



Poznaliśmy też konfigurację pamięci RAM, której będzie w sumie 8GB typu GDDR6 14 Gb/s.



Na tym kończy się podana przez Asusa specyfikacja techniczna, ale to akurat żadna przeszkoda, bo znając budowę układu TU106 (Turing) możemy z łatwością podać pozostałe dane niewydanej jeszcze karty od Nvidii. Oprócz wspomnianych już 2176 rdzeni CUDA nowy RTX 2060 Super dostanie też 136 jednostek TMU, 64 ROPy, 272 rdzenie Tensor oraz 34 RT. Jeśli chodzi o szynę danych, to ta będzie mieć zapewne 256-bitów.



Niestety nie wiadomo kiedy dokładnie nowy GeForce trafi do sprzedaży, ale na pewno nastąpi to szybko.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.