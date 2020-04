Wtorek 7 kwietnia 2020 Wyciekły slajdy Intela ze specyfikacją Comet Lake-H

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 Premiera desktopowych procesorów Intela z rodziny Comet Lake będzie mieć miejsce 30 kwietnia, ale już teraz wiemy jakimi slajdami uraczy nas w tym czasie producent. Jak nie trudno się było domyślić promowane będzie przede wszystkim połączenie dużej ilości wątków z wysokimi zegarami w nowym trybie TURBO nazwanym Velocity. Jeśli chodzi o specyfikację, to po raz kolejny potwierdziły się wcześniejsze doniesienia. W największym skrócie Core i9 dostaną 10 rdzeni, Core i7 osiem, Core i5 sześć, a Core i3 cztery. Niestety tym razem będziemy mieć do czynienia z kosmetycznymi zmianami względem Coffee Lake i nie powinniśmy się spodziewać rewolucji ani w kwestii IPC ani sprzętowej mitygacji wykrytych luk.



Ten sam będzie też proces produkcyjny, którym jest nieśmiertelny 14nm. Niestety nowa rodzina będzie wymagać nowej podstawki LGA 1200, a co za tym idzie również nowych płyt głównych, przez co jest mało opłacalna.







