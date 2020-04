Wtorek 7 kwietnia 2020 Microsoft Edge drugą najpopularniejszą przeglądarką dla PCtów

Autor: Wedelek | źródło: Net Market Share | 05:30 Przeglądarka Microsoft Edge nigdy nie cieszyła się dużą popularnością i mimo integracji z systemem Windows 10 jej udział w rynku oscylował w granicach 5%, co dawało produktowi giganta z Redmond dalsze pozycje w zestawieniu programów do przeglądania zasobów sieci. Punktem zwrotnym okazała się nowa odsłona przeglądarki, która oprócz zmienionego logo porzuciła autorski silnik na rzecz Chromium. Dzięki temu oprogramowanie od Microsoftu zaczęło obsługiwać dodatki napisane oryginalnie dla Chrome, a nie tylko skromną ich ilość stworzoną specjalnie dla Edge.



Dodatkowo sam producent mocno zaangażował się w rozwój silnika, co zaowocowało jego sprawniejszą pracą, a to z kolei przełożyło się na wyższą wydajność nie tylko Edge, ale i produktów konkurencji, które na nim bazują.



Wszystkie te starania skłoniły dużą część użytkowników do przesiadki na Edge, którego udziały pod koniec marca skoczyły do 7,59%. Nie jest to co prawda duża wartość, zwłaszcza w obliczu pozycji Chrome, który ma 68,5% rynku, ale wystarczyło, by wyprzedzić Firefoxa, który zakończył marzec z udziałami na poziomie 7,19%. Mowa oczywiście o rynku komputerów PC typu laptop i desktop, bo w przypadku urządzeń mobilnych liczą się w zasadzie tylko dwie przeglądarki: Chrome (63,66%) oraz Safari (26,3%). Trzeci Samsung Browser ma 4,2%, a za nim jest QQ z wynikiem raptem 1,42%.









