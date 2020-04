Wtorek 7 kwietnia 2020 AMD traci udziały w rynku, a przynajmniej w statystykach Steam

Autor: Wedelek | 18:23 Najnowsze statystyki Steam dotyczące sprzętu wykorzystywanego przez graczy pokazują bardzo ciekawy trend. Otóż w ostatnim kwartale wzrosła wyraźnie przewaga procesorów Intela nad tymi od AMD – z 78,2% do 81,25%. Identycznie sprawa wygląda w przypadku kart graficznych, gdzie udział koncernu z Sunnyvale spadł z 15% do 13,4%, głównie na rzecz Nvidii. Na taki stan rzeczy wpływ miała oczywiście epidemia koronawirusa, która przyczyniła się do gwałtownego wzrostu liczby sprzedaży laptopów. W większości zapewne niezbyt wydajnych, a to w tym segmencie Intel ma największą przewagę nad AMD.



Poza tym gwałtowny wzrost zapotrzebowania na sprzęt PC skłonił z pewnością dużą część użytkowników do odkurzenia starych, nieużywanych już zestawów komputerowych. Łącznie dało to Intelowi i Nvidii dodatkowych kilka procent w zestawieniu, ale realnie raczej nie oznacza to dla tych firm nagłego wzrostu przychodów.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.