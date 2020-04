Wtorek 7 kwietnia 2020 Zen 3 z nieco niższym IPC niż zakładaliśmy - do 15% zamiast 17%?

Autor: Wedelek | źródło: Adored | 18:25 Portal Adored TV opublikował kilka dodatkowych informacji dotyczących planowanych na ten rok Ryzenów 4000 dla komputerów klasy desktop oraz Epyców serii 3000 (nazwa kodowa Milan). Według autorów Zen 3 przyniesie nieco niższy wzrost IPC niż sugerowały wcześniejsze przecieki. Mowa o 10-15% większej mocy pojedynczego rdzenia, a nie 17% jak sugerowały wcześniejsze źródła. Przy tym warto nadmienić, że nie we wszystkich zastosowaniach wzrost będzie równie wysoki. Na pewno powód do radości powinni mieć użytkownicy dla których liczy się przede wszystkim wydajność w obliczeniach na liczbach zmiennoprzecinkowych – tutaj przyrost mocy może sięgać nawet 50%.



Sam Zen 3 jak już wcześniej pisaliśmy ma mieć inną budowę wewnętrzną. Pojedynczy rdzeń nadal będzie mieć 512KB pamięci podręcznej, ale za to pamięć L3 ma być współdzielona nie przez cztery rdzenie a osiem. W praktyce oznacza to, że blok CCX będzie w zasadzie mieć identyczną wielkość jak CCD w Zen 2, przy czym max. 32MB pamięci L3 będzie dostępne dla większej ilości rdzeni. Wyższy będzie również zegar bazowy – o 200 do 300 MHz. Nowe Ryzeny maja być wytwarzane w usprawnionej litografii 7nm+, korzystając przy tym nadal z podstawki AM4.





Nowe gniazdo pojawi się dopiero rok później wraz z premierą 5nm Ryzenów 5000 z Zen 4 i serwerowych EPYC Genoa. Podobno procesory te mają dostać po 1MB pamięci L2 i wsparcie dla instrukcji AVX 512.









