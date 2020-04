Środa 8 kwietnia 2020 Intel uśmierca mobilne Kaby Lake-U Refresh

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:01 Intel odesłał właśnie na emeryturę cztery procesory mobilne z rodziny Kaby Lake-U Refresh z TDP 15W. Mowa o czterordzeniowych i ośmiowątkowych modelach Core i5-8250U, i5-8350U, i7-8550U i i7-8650U, które swoją rynkową premierę miały w sierpniu 2017 roku. Z przedstawionego przez Intela harmonogramu wynika, że ostatnia dostawa modeli Core i7-8650U oraz i5-8350U odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku, a w przypadku i7-8550U oraz i5-8250U będzie to 22 styczeń 2021 roku. Wymienione procesory będzie można jeszcze zamawiać odpowiednio do 23 października i 24 lipca bieżącego roku, przy czym dotyczy to oczywiście producentów sprzętu.



W sprzedaży pozostaną natomiast procesory Pentium Gold 4417U i Celeron 3867U, które co prawda również należą do rodziny Kaby Lake-U Refresh, ale ich premiera odbyła się znacznie później, bo w 2019 roku.







