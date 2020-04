Środa 8 kwietnia 2020 Intel sprzedaje dział Home Gateway Platform Division

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 (1) Przejmując stery Intela Bob Swann zdecydował o głębokiej restrukturyzacji firmy i ograniczeniu portfolio produktów do tych, które przynoszą największe zyski. Wielka konsolidacja środków sprawia, że od kilku miesięcy trwa wyprzedaż mniej rentownych działów, które nie rzadko są sprzedawane „po kosztach”. Tak było między innymi z działem modemów, który w ubiegłym roku został przejęty przez Apple. Niedawno identyczny scenariusz powtórzył się z kolejną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie z Home Gateway Platform Division, czyli działem odpowiedzialnym za produkcję układów dla urządzeń sieciowych, takich jak moduły WiFi czy Bluettoth dla klientów detalicznych.



Całość, wraz z większością patentów trafiła w ręce MaxLinear, amerykańskiego przedsiębiorstwa z branży urządzeń sieciowych, który zapłacił Intelowi 150 milionów dolarów. Niestety transakcja ta może negatywnie odbić się na części z zatrudnionych pracowników, którzy w wyniku zmiany właściciela ich zakładu pracy mogą stracić swoje posady.







K O M E N T A R Z E

Hmmm (autor: kombajn4 | data: 8/04/20 | godz.: 05:49 )

"ograniczeniu portfolio produktów do tych, które przynoszą największe zyski. Wielka konsolidacja środków sprawia, że od kilku miesięcy trwa wyprzedaż mniej rentownych działów, które nie rzadko są sprzedawane „po kosztach”."

No tak ale działu CPU im nikt nie kupi, chyba że Chińczycy dla patentów.



