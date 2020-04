Środa 8 kwietnia 2020 Microsoft udostępnia xCloud w kolejnych krajach

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:30 Epidemia koronawirusa skłoniła Microsoft do szybszego wdrożenia testów platformy do streamingu gier w kolejnych krajach. Do tej pory z xCloud mogli korzystać jedynie mieszkańcy USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Południowej Korei posiadający dostęp do urządzeń z systemem iOS lub Android, a teraz lista ta została poszerzona o kolejne 11 krajów. Niestety nie ma wśród nich Polski, co jednak nie powinno dziwić. Nie od dziś wszak wiadomo, że nasz rynek dla większości firm z branży IT ma niższy priorytet i przez to niektóre usługi oraz produkty debiutują u nas z opóźnieniem.



Wśród nowych użytkowników poglądowej wersji xClouda znajdują się osoby zamieszkujące Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Irlandię, Holandię, Norwegię, Hiszpanię i Szwecję. Co ciekawe w tych państwach na razie dostępne są jedynie wersje dla Androida, a aplikacja dla iOS pojawi się z opóźnieniem.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.