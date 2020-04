Środa 8 kwietnia 2020 Próbka inżynieryjna układu Tiger Lake przetestowana w 3DMarku

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:44 Baza danych 3DMark wzbogaciła się o nowy wynik wydajności próbki inżynieryjnej mobilnego procesora z rodziny Tiger Lake. Badana jednostka była wyposażona w osiem wątków i cztery rdzenie x86 Willow Cove, pracujące z zegarem bazowym 0,7GHz i TURBO ustawionym na 1,8GHz. Układ ten jest wytwarzany w litografii 10nm, a sama rodzina Tiger Lake jest następcą Ice Lake (rdzenie Sunny Cove). Opisywany chip w 3DMarku uzyskał wynik porównywalny do tego jakim może się pochwalić użyty w Surface Pro 7 procesor Core i5-1035G4. Jest to czterordzeniowy i ośmiowątkowy przedstawiciel rodziny Ice Lake CPU pracujący z zegarem 1.1GHz (do 3.7GHz z Turbo) i wyposażony w IGP Gen11 z 48 jednostkami EU (zegar 300MHz - 1.05GHz).



Trzeba jednak przy tym pamiętać, że o ile przytoczony laptop ma SoC ze ściśle ograniczonym TDP i układ chłodzenia o sprecyzowanej wydajności, tak badana próbka inżynieryjna Tiger Lake była najpewniej osadzona w płycie głównej z zamontowanym na niej wydajnym układem chłodzenia. Przez to ciężko porównywać IPC obu układów.



Jeśli chodzi o wyniki uzyskane przez nowego Tiger Lake, to wyglądają one następująco:



• Całkowity: 3 701

• Grafika: 3 406

• Fizyka: 6 775

• Łączny: 3 597









