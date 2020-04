Dlaczego odzyskiwanie danych z dysków i telefonów, należy powierzyć specjalistom?

Korzystanie z urządzeń elektronicznych do wykonywania pracy, gromadzenia informacji w prywatnych archiwach, kolekcjonowania zdjęć czy zapisywania danych teleadresowych kontrahentów jest obecnie standardem. Zaufanie komputerowi czy karcie SIM w telefonie wiąże się jednak z ryzykiem. Drobne uszkodzenie, spięcie w sieci czy zalanie grozi utratą cennych danych. Czy są one tracone bezpowrotnie? Jak postępować w takich sytuacjach?



Czy można samodzielnie odzyskiwać dane? Odzyskiwanie danych z dysków komputerów czy kart pamięci jest obecnie nie tylko możliwe, ale też udaje się w większości przypadków. Oczywiście zdarzają się takie awarie, które powodują trwałe zniszczenie fizycznych elementów nośnika, a wówczas nawet najlepszy specjalista nie przywróci znajdujących się na nich plików. Należy też rozróżnić sytuacje, w których zalaniu uległ prywatny telefon z listą kontaktów od poważnego uszkodzenia dysku komputera z danymi niezbędnymi do pracy firmy.



Osoby prywatne, które doświadczyły uszkodzenia nośnika z cennymi dla nich danymi zastanawia się, czy istnieją sposoby na odzyskanie zawartości karty SD lub dysku bez potrzeby korzystania z usług serwisu. Potwierdzeniem, że jest to możliwe są sukcesy wielu użytkowników, którzy takie próby podejmowali. Przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania i dostępnych metod odzysk danych z dysku twardego może się udać, jednak tylko pod warunkiem, że domorosły informatyk wie, co robi. Ponadto, doświadczenie pokazuje, że wielu takich użytkowników popełnia błędy, odnosząc efekty odwrotne do pożądanych. Do tych najczęstszych zaliczają się pośpiech, działanie bez zastanowienia i odpowiedniej wiedzy oraz brak umiejętności oceny powagi problemu. Ryzyko utraty danych Odzyskiwanie danych z dysku czy karty pamięci nie jest czynnością, którą w każdym przypadku można wrzucić do przysłowiowego tego samego worka. Każde uszkodzenie nośnika jest inne, dlatego w jednym wypadku odzysk danych jest prosty, a w innym wymaga stosowania specjalistycznych metod i narzędzi. Punkt wyjścia do oceny sytuacji zawsze stanowi diagnostyka, a jej brak często oznacza działanie na wyczucie, którego skutkiem jest bezpowrotna utrata danych. Warto zaznaczyć, że takie błędy popełniają nie tylko laicy, którzy po raz pierwszy podejmują się zadania odzysku danych. Działanie w pośpiechu, na wyczucie i bez starannej diagnozy bywa też błędem profesjonalnych informatyków, którzy odpowiadają w firmie za obsługę IT. Podejmując próbę uratowania zawartości dysku warto pamiętać o kilku zasadach: Nie podejmuj próby odzysku danych w przypadku, gdy nie rozumiesz istoty problemu. Nie odzyskuj danych samodzielnie, jeśli nie jesteś przygotowany na niepożądane konsekwencje w postaci ich bezpowrotnej utraty. Jeśli wykonujesz tę czynność po raz pierwszy potrenuj na innym, niepotrzebnym nośniku. Zawsze rozpoczynaj pracę od podstawowej diagnostyk – przeskanowania dysku pod kątem uszkodzeń, poprawności uruchamiania i odczytu, braku nietypowych dźwięków czy fizycznych śladów uszkodzeń, spalenia lub korozji. Przed wykonaniem przywracania systemu czy jego naprawy zabezpiecz pozostałe dane na innym nośniku. Nie instaluj wielu aplikacji do odzyskiwania danych (mogą zostać nadpisane na uszkodzonych plikach). Dlaczego warto zlecić odzysk danych specjalistycznej firmie? Uszkodzenie dysku lub karty pamięci może mieć różny charakter. W jednym przypadku jest to problem z oprogramowaniem czy wirusem, a w innym – konsekwencja uderzenia, zalania czy spięcia w sieci energetycznej. Dlatego też w każdym takim przypadku postępowanie jest inne. Przeczytaj również jak można odzyskać dane po formacie: https://www.avidata.pl/dane-skasowane-i-sformatowane.php Korzystając z pomocy specjalisty można mieć pewność, że diagnostyka zostanie przeprowadzona starannie, z uwzględnieniem wszystkich możliwych uszkodzeń. Przypomina to nieco stawianie diagnozy w przypadku chorego pacjenta. Niewłaściwe rozpoznanie i podanie złych leków zaowocuje brakiem wyleczenia, z często nawet pogorszeniem stanu pacjenta. W przypadku nośnika konsekwencją jest utrata danych.







Samodzielne podejmowanie prób odzyskiwania danych z dysku przez osób, który wydaje się, że to potrafią, często oznacza działanie po omacku. Korzystając rad internetowych „konsultantów” czy wszystko wiedzących domorosłych informatyków, wykonują oni różne czynności, których skutkiem jest nadpisanie danych na uszkodzonych plikach. Takie działanie niesie ze sobą nieodwracalne szkody i praktycznie uniemożliwia odzysk pierwotnych plików. Wykwalifikowany specjalista nie tylko wie, jak postąpić w takich sytuacjach, ale też dysponuje sprzętem diagnostycznym i narzędziami do odzysku danych. Tylko w wyspecjalizowany serwis, taki jak Avidata, gwarantuje, że dane zostaną odzyskane zawsze gdy jest to możliwe. Ile może kosztować odzyskanie danych z telefonu, pendrive oraz z dysku twardego? Wiele osób wstrzymuje się z oddaniem uszkodzonego nośnika do serwisu obawiając się wysokich kosztów usługi. W rzeczywistości nie zawsze tak jest, a przedział cenowy wykonywanych prac jest bardzo szeroki. W serwisie Avidata najwięcej, bo 4000 zł trzeba zapłacić za odzysk danych z RAID 3,4,5 z systemem plików EXT2, EXT3, ReiserFS, HFS, HFS+ i innych unikowych. Natomiast koszt odzysku danych z dysków uszkodzonych przez wirusy lub awarię systemu Windows to jedynie 250 zł. W wielu przypadkach serwis proponuje też bezpłatną wycenę.



Fotografie pochodzą z banku darmowych zdjęć Pixabay.com