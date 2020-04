Środa 8 kwietnia 2020 ESA odwołuje tegoroczne targi E3

Autor: Wedelek | źródło: ESA | 18:48 Organizacja ESA poinformowała o odwołaniu w tym roku imprezy E3 z uwagi na pandemię koronawirusa. Takiego scenariusza można się było szczerze powiedziawszy spodziewać, choć przez jakiś czas istniał pomysł by targi przenieść po prostu do sieci. Ten jednak upadł, bo najwięksi uczestnicy E3 zdecydowali się na organizację własnych, autorskich pokazów. Dzięki temu nie muszą dodatkowo płacić ESA za promocję. Fizyczne targi miały tę przewagę, że można było w jednym miejscu zgromadzić wielu wystawców, którzy mieli okazję do spotkań biznesowych z klientami i partnerami.



W przypadku transmisji online jest to praktycznie niemożliwe, a partnerzy nie są skłonni płacić dodatkowo za samą możliwość posługiwania się logotypem E3 w materiałach promocyjnych. Dlatego też ESA została poniekąd zmuszona do odwołania targów i skupienia się na organizacji przyszłorocznej imprezy, która ma się odbyć w dniach 15 – 17 czerwca 2021 roku. Przy okazji organizatorzy zapowiedzieli zmianę jej formatu na inny, nowocześniejszy.



Eksperci twierdzą, że jest to po prostu niezbędne, a część z nich sugeruje nawet, że roczna przerwa może przyczynić się do całkowitego upadku targów E3. Już teraz wiele podmiotów zastanawia się nad celowością udziału w wydarzeniu, wskazując przy tym na Sony, które od jakiegoś czasu w ogóle nie bierze w nim udziału twierdząc, że E3 nie jest do niczego potrzebne. Roczna przerwa może sprawić, że kolejne firmy dojdą do podobnej konkluzji.



