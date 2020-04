Czwartek 9 kwietnia 2020 Microsoft dodaje do Xbox Game Bar obsługę widżetów

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:01 Podczas prezentacji Inside Xbox April 2020 Microsoft pokazał światu nową wersję wbudowanego w Windows 10 paska gier. Odmieniony Xbox Game Bar otrzymał pełne wsparcie dla widżetów wraz z pierwszymi dodatkami tego typu. Do już istniejącego Spotify dołączyły dwa produkty od Razera i XSplit, a w niedalekiej przyszłości swój widżet doda również Intel. Jeśli chodzi o Razera, to na start mamy do wyboru dwa pluginy. Razer Cortex to narzędzie optymalizacyjne, które na czas gry ma wyłączyć niepotrzebne procesy, a Razer Gold wprowadza promowaną przez producenta walutę otrzymywaną za różne osiągnięcia i samo granie.



Można później z jej wykorzystaniem kupować sprzęt w oficjalnym sklepie producenta. GameCaster to natomiast dodatek wprowadzający panel do szybkiego strumieniowania treści i szybkiego ustawiania kluczowych opcji



Microsoft ma nadzieję, że w przyszłości pojawi się więcej pluginów, a Game Bar będzie powszechnie używanym podczas rozgrywki narzędziem.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.