GPU Xe-HP wymieniony w dokumentacji jednej z platform Open Source Intela

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 14:22 Użytkownik Komachi z HardwareLuxx odkrył w dokumentacji Intela dla jednej z ich platform Open Source informację o dodanym wsparciu dla potoku wykonawczego nowych EU (Execution Unit) które trafią do wysokowydajnych wariantów kart graficznych tego producenta. Z kolei w sterownikach dla IGP można znaleźć zapisy odwołujące się do czterech wariantów GPU o symbolach iDG1LPDEV, iDG2HP512, iDG2HP256 i iDG2HP128. Patrząc na dotychczasowe nazewnictwo stosowane przez Intela mamy do czynienia z układami wyposażonymi w odpowiednio 512, 256 i 128 bloków EU.



Jeśli ich budowa w wariancie DG2 jest podobna do tej w DG1, to każdy EU ma osiem procesorów strumieniowych, a co za tym idzie najmocniejszy z prezentowanych wariantów zaoferuje 4096 SP i wydajność na poziomie około 10-15 TFLOPs. Oczywiście są to jedynie nasze przypuszczenia i w rezultacie faktyczna specyfikacja tych kart może być zupełnie inna.



Załóżmy jednak, że nasz tok rozumowania jest poprawny. W takim wypadku okazuje się, że dedykowany dla sektora biznesowego Ponte Vecchio będzie ogromną kartą graficzną. Przypominam, że z wcześniejszych informacji wynika, że Intel planuje cztery wersje tego modelu składające się z od jednego do czterech modułów. Biorąc to wszystko pod uwagę ich specyfikacja może wyglądać następująco:



• Xe HP (12.5) 1 moduł: 512 EU [4096 SP, 12.2 TFLOPs dla zegara 1.5GHz, 150W]

• Xe HP (12.5) 2 moduły: 1024 EU [8192 SP, 20.48 TFLOPs dla zegara 1.25 GHz, 300W]

• Xe HP (12.5) 4 moduły: 2048 EU [16384SP, 36 TFLOPs dla zegara 1.1 GHz, 400W/500W]





Czy faktycznie tak właśnie będzie dowiemy się za kilka miesięcy. Tak czy siak zapowiada się bardzo ciekawa premiera.









