Czwartek 9 kwietnia 2020 Do końca września licencja VPN Plus od Synology będzie oferowana bezpłatnie

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 14:24 Firma Synology przygotowała bardzo miły prezent dla swoich klientów biznesowych pogrążonych w walce z efektami wywołanymi pandemią koronawirusa na świecie. Aż do 30 września 2020 roku mogą oni za darmo pozyskać licencję VPN Plus dodającą do wybranych routerów funkcję serwera VPN. Dzięki temu pracownicy firm pracujący zdalnie mogą łatwo i szybko łączyć się z firmowymi komputerami i NASami za pomocą szyfrowanego połączenia. Jest to odpowiedź firmy na znaczący wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi. Jak informuje Hewitt Lee z Synology w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy ilość kupionych licencji VPN Plus wzrosła pięciokrotnie, co jest oczywiście spowodowane obecną pandemią.



Oferowana licencja jest dożywotnia i nie wygasa z biegiem czasu, a przypisać można ją do routerów o symbolach RT1900ac, RT2600ac oraz MR2200ac. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Synology.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.