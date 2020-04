Czwartek 9 kwietnia 2020 Premiera Ryzenów 4000 we wrześniu, prawdopodobnie na Computex

Autor: Wedelek | źródło: DigiTimes | 14:25 (3) Portal DigiTimes twierdzi, że kolejna generacja desktopowych procesorów AMD Ryzen 4000 zostanie zaprezentowana we wrześniu bieżącego roku. Źródło nie wspomina o dokładnej dacie, ale 28 września odbędą się przełożone w tym roku targi Computex i producent może chcieć wykorzystać tę imprezę do zwiększenia zasięgu swojego ogłoszenia. Sama informacja o wrześniowej premierze platformy Vermeer idealnie wpasowuje się w słowa samej Lisy Su (CEO AMD), która podczas marcowej konferencji Analyst Day potwierdziła premierę architektury Zen 3 pod koniec bieżącego roku.



Wrześniowa prezentacja nakręciłaby hype na nowe procesory, które do sklepów trafiłyby przed gwiazdką, czyli jednym z najbardziej lukratywnych momentów jeśli chodzi o sprzedaż.



Ryzen 4000 (autor: Conan Barbarian | data: 9/04/20 | godz.: 14:52 )

No to dobrze. Do tego czasu zobaczę jak rokuje i7-10700K i będzie decyzja odnośnie Ryzen 4700. Tyle tylko, że ten drugi ewentualnie zastąpi obecnego 2700 na płycie B450.



1__ (autor: Mario1978 | data: 9/04/20 | godz.: 15:02 )

Ja już teraz wiem jak mocne będzie Zen 3.Tak jak zawsze było , jest i będzie to konsument zdecyduje czy chce się na nową serię przesiadać.Oznacza to test na podatność marketingu podsuniętego bo czym więcej ludzi na to się rzuci tym gorzej dla całej reszty.Po prostu zbyt duży popyt będzie powodem wzrostu cen za rozwiązania AMD i to konsument musi zdecydować się by do tego nie doprowadzić i zostać na starej platformie nawet jak jest oparta na Intelu.

Gorzej jak zaczną się wszystkie testy i Zen 3 zaczną zestawiać z procesorami Intela to będzie trudno o pozytywny wydźwięk na temat procesorów Intela.Lepiej żeby redakcje nie nakręciły tego do maksimum bo ludzie łapią się na takie pułapki od dawna.

Zbyt raptowny wzrost sprzedaży spowoduje wzrosty cen ale szczęśliwi są ci co trzymają akcje AMD od 10 dolarów:).



topowe Ryzen 3 będą maks 20 % szybsze od Ryzen 2 (autor: Mario2k | data: 9/04/20 | godz.: 16:02 )

Te 20% może wystarczyć żeby skasować Intela w platformach pod gry.



