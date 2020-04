Piątek 10 kwietnia 2020 Stadia Pro za darmo przez dwa miesiące

Autor: Wedelek | źródło: Google | 05:01 Google uruchomiło bardzo ciekawą akcję marketingową swojej usługi streamingu gier o nazwie Stadia. W jej ramach w 14 państwach, w których Stadia jest oficjalnie oferowana gracze uzyskają bezpłatny dostęp do abonamentu Pro na dwa miesiące. Po zakończeniu tej promocji cena usługi będzie wynosić $9,99 miesięcznie. Niestety Polska nie należy do grona państw w których usługa jest oferowana i w tym momencie większość z naszych czytelników będzie musiała obejść się smakiem. Jeśli chodzi o sam abonament, to w jego ramach oprócz dostępu do wyższej rozdzielczości gracze otrzymują też kilka darmowych gier do wypróbowania.



Są to: Destiny 2: The Collection, Grid, Gylt, Metro Exodus, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest: Hand of Gilgamech, Thumper, Serious Sam Collection, Spitlings, oraz Stacks on Stack. Pozostałe tytuły niestety wymagają zakupu w dedykowanym sklepie firmy Google.







